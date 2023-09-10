В Україні змінять дати пам’ятних днів та професійних свят – Зеленський дав доручення

Президент України Володимир Зеленський дав доручення Кабінету міністрів переглянути та оновити державну систему пам’ятних дат та професійних свят в Україні.

Про це глава держави сказав у своєму щоденному зверненні за 9 вересня.

Зеленський як приклад навів те, що вже багато років у другу суботу вересня в Україні відзначають одночасно День фізичної культури і спорту та День українського кіно. За словами президента, подібних збігів у календарі професійних свят в Україні "надто багато".

Крім того, в Україні подекуди збігаються професійні дні та Дні памʼяті. Зокрема, у травні наступного року День памʼяті жертв геноциду кримськотатарського народу збігається із Днем науки.

"Очевидно, що є багато неприпустимих змішувань сенсів. Деякі професійні спільноти відзначають свій день ще за радянськими лекалами. Деякі надзвичайно важливі дні памʼяті та дні українських здобутків узагалі не відображені в нашому офіційному календарі. Деякі професійні спільноти, чия робота заслуговує і поваги і уваги, поки що не мають свого професійного дня – наприклад, спільнота українських істориків", - наголосив президент.

Володимир Зеленський доручив уряду та відповідним державним інституціям переглянути систему професійних свят та пам’ятних дат та оновити її "справедливо і логічно".

Нагадаємо, Православна церква України від 1 вересня перейшла на Новоюліанський календар – дати майже всіх великих церковних свят зміняться, подробиці читайте на ТСН.ua.

Читайте також: