В Україні змінять ліміти електроенергії: де покращиться ситуація з графіками відключень

Кабінет міністрів збільшить ліміти електроенергії для Києва та великих міст, де найбільше критичної інфраструктури.

Про це в ефірі "Київ 24" заявив голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв.

За його словами, уряд планує змінити формули розрахунку лімітів. Адже їх доводили на кожну область, враховуючи кількість приладів обліку побутових споживачів.

"Такі міста як Київ, Харків, Запоріжжя, Дніпро мають найбільшу кількість об'єктів інфраструктури і великого бізнесу. Тому тут відбувається так, що є споживання об'єктів критичної інфраструктури - це не 25%, а набагато більше, які забезпечують переважно всю Україну. Як Київ, наприклад. Потім залишки розподіляють серед побутових споживачів - це квартири і приватні домогосподарства", - пояснив фахівець.

Саме тому важливо зробити співвідношення кількості об'єктів критичної інфраструктури і побутових споживачів. Саме через це співвідношення слід доводити ліміти до області, наголошує Ігнатьєв. Щоб відповідно до Конституції, громадяни мали єдині права. Зокрема, на електропостачання в умовах, які наразі склалися.

"Зараз уряд переглядає цю методику. Найближчими тижнями вона буде ухвалена .Будемо сподіватися, що в усіх регіонах будуть більш-менш однакові графіки обмежень кінцевого споживача", - зауважив Станіслав Ігнатьєв.

Нагадаємо, в "Укренерго" повідомили, що в Україні запрацює додатковий блок на АЕС вночі проти 8 червня. Це ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі. Втім, графіки відключень не зникнуть, але стануть м’якші.

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