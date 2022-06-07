В Україні змінять освітні навчальні програми з деяких предметів: про які дисципліни йдеться

В Україні змінять освітні навчальні програми з деяких предметів: про які дисципліни йдеться

Цього року на освітні навчальні програми в Україні очікують зміни з певних предметів.

Насамперед це стосується шкільного предмету "Захист України".

Про це в ефірі національного телемарафону розповів перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко.

"Зміни будуть стосуватися посилення практичної спрямованості цього предмету. Діти мають знати, вміти. Там буде посилено національно-патріотичне виховання. І буде окремий блок, який буде стосуватися протимінної діяльності", - сказав він.

Крім того, зміни стосуватимуться і зарубіжної літератури. Багато російських творів планують повністю виключити з вивчення освітньої програми. "Ну, наприклад, як "Війна і мир", такого вже в Україні вивчати не будуть. Тобто все, що оспівує ці орківські війська, все одно зникне з програми вивчення зарубіжної літератури", - повідомив Вітренко.

Також будуть внесені зміни в методику викладання історії України та світової історії.

Крім того заступник очільника Міносвіти зазначив, що від 1 вересня освітній процес в Україні буде відновлено в режимі офлайн.

"Я хочу повідомити всім батькам, всім учням, студентам нашим, що першого вересня освітній процес в Україні буде відновлено в режимі офлайн і всі діти, студенти, учні мають піти до школи, до університетів, до коледжів, до закладів професійно-технічної освіти", - наголосив Вітренко та закликав батьків і дітей готуватися до офлайн процесу в українській освіті.

Нагадаємо, в Україні через бойові дії частина ЗЗСО 14 областей України продовжує освітній процес у дистанційній формі, частина вже завершила навчання.

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