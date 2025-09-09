В Україні змінили підстави для бронювання: кого це стосується

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Реклама

Кабінет міністрів України змінив підстави для бронювання військовозобов’язаних від мобілізації під час воєнного стану. Йдеться про бізнес на прифронтових територіях та підприємства, що виготовляють дрони.

Про це йдеться в урядовій постанові від 8 вересня 2025 року № 1106.

Кабмін уточнив норму щодо бронювання 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах України. Так, бронювання може проводитися «на територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси».

Реклама

Уряд також доповнив критерії критично важливих підприємств, які можуть бронювати працівників, таким пунктом: підприємства, установи та організації, що виконують державні контракти (договори) з виробництва:

безпілотних систем (безпілотних 2 авіаційних комплексів, безпілотних літальних апаратів),

безпілотних наземних (роботизованих) комплексів,

безпілотних водних (плаваючих) комплексів,

озброєння, військової і спеціальної техніки,

боєприпасів, їхніх складових частин та інших товарів оборонного призначення на замовлення Адміністрації Держспецзв’язку, інших державних замовників у сфері оборони (у тому числі їх служб державного замовника).

До слова, у серпні Кабмін дозволив бронювати до 100% працівників критично важливих підприємств на територіях можливих бойових дій або активних бойових дій.

Додамо, що на початку вересня парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт, який дозволяє брати на роботу на критично важливі підприємства зі сфери оборонно-промислового комплексу та бронювати порушників мобілізації.