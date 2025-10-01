В Україні внесли зміни у порядок військового обліку: головні новації

Військовий облік

Реклама

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку ведення військового обліку, які модернізують систему та спрощують процедури для деяких категорій громадян.

Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко.

Ось ключові зміни, що набули чинності:

Реклама

Постановка на облік 17-річних: хлопці, яким протягом року виповнюється 17 років, тепер зобов’язані стати на облік призовників у період з 1 січня по 31 липня відповідного року. Автоматичне внесення в реєстр: чоловіки віком 25–60 років, які досі не перебувають на військовому обліку, тепер будуть автоматично вноситися в реєстр на основі даних, отриманих з інших державних систем. Також депутат зазначив ще декілька нюансів.

«Усі зазначені категорії беруться на облік без медогляду, тобто без направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК). Не підлягає обліку, особи, які відбувають покарання або щодо яких застосовано примусові медичні заходи», — зазначив Олександр Федієнко.

Нагадаємо, Уряд за ініціативи Міністерства оборони спростив низку процедур, пов’язаних із постановкою та зняттям громадян з військового обліку. Ключові зміни стосуються автоматизації процесів та використання мобільного застосунку «Резерв+».

Під час нинішньої мобілізації в Україні сталася ситуація, коли військовозобов’язані, які були оголошені у розшук ТЦК, сплатили штраф, а через 15 хвилин після цього одного з них знову оголосили у розшук, а іншого — протягом декількох днів.