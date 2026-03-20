В Україні змінили правила будівництва житла: що треба знати перед зведенням дому

Будинок / © pixabay.com

В Україні спростили правила будівництва приватних будинків, але водночас посилили контроль за забудовниками.

Відповідні зміни передбачає постанова Кабміну №305 від 4 березня 2026 року.

Менше паперів — швидше будівництво

Головне нововведення — фактичне скасування будівельних паспортів для невеликих об’єктів.

Тепер, якщо ви плануєте звести будинок площею до 200 кв. м і не вище двох поверхів (наприклад, дачу чи садовий будинок), процедура значно спрощується.

Замість великого пакета документів достатньо підготувати так звану схему намірів забудови. Її створює сертифікований архітектор або інженер і вносить до електронної системи.

У цьому документі зазначають:

розташування будинку на ділянці

зовнішній вигляд і планування

підключення до інженерних мереж

Фактично це цифровий документ, який дає старт будівництву.

Попри спрощення, держава отримує більше можливостей для контролю. Усі дані про будівництво вносяться в електронну систему, тож процес відстежується в режимі реального часу.

Де спрощення не працює

Нові правила не діють для ділянок у межах історичних ареалів або охоронних зон пам’яток. У таких випадках забудовникам доведеться проходити стандартну процедуру з усіма погодженнями.

Нові вимоги для таунхаусів і котеджних містечок

Окремі зміни стосуються забудовників, які зводять житло на продаж. Раніше великі проєкти часто формально ділили на окремі приватні будинки, щоб уникнути складних перевірок. Тепер таку практику заборонили.

Зокрема, таунхауси, дуплекси та будинки зі спільними стінами, проєкти з єдиною концепцією забудови відтепер вважаються повноцінними будівельними об’єктами.

Це означає, що забудовники мають проходити повну процедуру погоджень, отримувати всі дозволи та нести повну відповідальність за безпеку.

Що це означає для українців

Для тих, хто будує житло для себе, процес став швидшим і простішим. Водночас для девелоперів правила стали жорсткішими — аби запобігти зловживанням і підвищити безпеку будівництва.

