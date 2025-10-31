В Україні змінили правила оформлення відстрочок від мобілізації: що потрібно знати

ТЦК / © ТСН.ua

Нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації запрацюють в Україні з 1 листопада 2025 року.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

В Україні запровадили нову, простішу систему відстрочок (постанова №560). Відтепер понад 600 тисяч відстрочок продовжуються автоматично. Щоб розвантажити ТЦК, прийом документів передали ЦНАПам, а більшість процесів відбуватиметься онлайн через «Резерв+».

«Більшість отриманих відстрочок — понад 600 тисяч — тепер продовжуються автоматично. Ті, кого це стосується, вже отримали сповіщення в Резерв+. Якщо бачите таке повідомлення — нічого робити не потрібно», — пояснив Мстислав Банік, керівник цифрових продуктів Міноборони.

Він додав, що це робиться для прозорості та розвантаження ТЦК, які зможуть зосередитися на пріоритетних завданнях мобілізації.

Чотири ключові зміни

1. Автоматичне продовження для більшості категорій.

Автоматичному продовженню підлягають відстрочки, підстави для яких є постійними або підтверджуються через державні реєстри. Автопродовження стосується широкого переліку осіб: людей з інвалідністю, тимчасово непридатних, батьків дітей або дружин/чоловіків з інвалідністю I чи II групи, студентів та аспірантів, працівників освіти, багатодітних батьків (у межах одного шлюбу) та військових, звільнених із полону.

«Якщо відстрочка мала продовжитись автоматично, але цього не сталося — це означає, що в реєстрах відсутні або застарілі дані. У такому разі потрібно оновити інформацію або звернутись до ЦНАП з документами для оформлення відстрочки», — зазначають у Міноборони.

2. «Резерв+» — основний спосіб оформлення

Застосунок «Резерв+» тепер є основним інструментом для отримання відстрочки. Вже доступні 10 типів відстрочок для оформлення онлайн, включно з інвалідністю, батьківством дитини з інвалідністю, багатодітністю та статусом студента/аспіранта. Цей перелік обіцяють розширити.

3. ЦНАП замість ТЦК

ТЦК більше не приймають заяви на відстрочку від громадян. Для тих, хто не користується «Резерв+», або має паперові документи, подача заяв тепер відбувається у будь-якому зручному ЦНАП.

Адміністратор ЦНАП сканує документи та надсилає їх в електронному вигляді до ТЦК та СП, який ухвалює рішення. Таким чином, ЦНАП працює як фронт-офіс. Після ухвалення рішення військовозобов’язаний отримує сповіщення в «Резерв+», а відмітка про відстрочку автоматично з’являється в його електронному військово-обліковому документі.

4. Скасування паперових довідок

Паперові довідки з мокрою печаткою більше не видаються. Основним підтвердженням відстрочки є електронний військово-обліковий документ у застосунку «Резерв+».

Якщо потрібна паперова копія, її можна роздрукувати з «Резерв+», через портал «Дія», або отримати роздруківку в ТЦК чи ЦНАП.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розширило перелік категорій громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн через застосунок «Резерв+». Відтепер скористатися цифровим сервісом можуть батьки або матері, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер або позбавлений батьківських прав.

В Україні вчергове подовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації — цього разу до лютого 2026 року. Це означає, що військовозобов’язаним громадянам необхідно бути готовими до низки важливих змін, які діятимуть уже від 1 листопада.