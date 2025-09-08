В Україні змінили правила перетину кордону для водіїв: що варто знати

Кордон / © Міністерство інфраструктури України

Від 10 вересня в Україні змінюються правила перетину кордону для водіїв вантажівок. Відтепер процес став значно простішим, оскільки більше не потрібно оформлювати заявку «18-60», відому як «Шлях».

Про це пише Міністерство розвитку громад та територій України.

Що саме змінилося?

Раніше для перетину кордону водіям-чоловікам необхідно було спершу отримати дозвіл у системі «Шлях», і лише після цього ставати в електронну чергу.

Завдяки оновленню системи «єЧерга» вона тепер виконує роль «єдиного вікна» для всіх необхідних даних. Прикордонники перевірятимуть інформацію про водія безпосередньо в цій системі, що значно прискорює та спрощує процедуру.

У Міністерстві розвитку громад та територій наголосили, що право на виїзд мають лише ті водії, дані яких внесені до електронного кабінету перевізника в системі «Укртрансбезпеки».

Нагадаємо, якщо українець віком від 18 до 22 років незаконно перетнув кордон (у його закордонному паспорті немає відповідної відмітки), після повернення до України його притягнуть до відповідальності.

Також багатьох українців цікавить, чи може наявність боргів стати перешкодою для виїзду за кордон. Адвокат Сергій Старенький пояснив, що самі собою фінансові зобов’язання не є причиною для заборони, а лише першим кроком у процедурі обмеження.