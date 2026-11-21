В Україні спростили процедуру підтвердження страхового стажу для призначення пенсії

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В Україні оновили порядок підтвердження страхового стажу для призначення та перерахунку пенсійних виплат. Тепер пенсіонерам та майбутнім отримувачам виплат не доведеться самостійно збирати документи та довідки, а періоди роботи можуть зарахувати навіть, якщо роботодавець не сплачував внески.

Про це повідомили у ПФУ.

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Одна з ключових змін передбачає, що українцям більше не доведеться додатково подавати до Пенсійного фонду документи, щоб підтвердити стаж. Правило розповсюджується на випадки, коли необхідна інформація вже міститься в публічних електронних реєстрах.

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Новий закон забороняє вимагати від майбутнього пенсіонера документальне підтвердження таких відомостей.

Як тепер підтвердити стаж:

Насамперед Пенсійний фонд перевірятиме інформацію в електронних реєстрах

Якщо потрібних даних немає, можна подати трудову книжку або інші документи

Якщо підтвердних документів зовсім немає, стаж дозволять встановити за свідченнями щонайменше двох колишніх колег

У відомстві зазначають, що відсутність трудової книжки чи інших документів не повинна автоматично позбавляти людину можливості підтвердити стаж, необхідний для призначення пенсії.

Раніше повідомлялося, що вимоги до страхового стажу для призначення пенсії за віком в Україні продовжують поступово зростати. Вже 2027 року для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати щонайменше 34 роки страхового стажу.

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Тривалість страхового стажу, що дає право на призначення пенсії за віком 2027 року, становитиме:

після досягнення віку 60 років — не менше 34 років

після досягнення віку 63 роки — не менше 24 років

після досягнення віку 65 років — не менше 15 років

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