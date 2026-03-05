В Україні змінили рух частини поїздів: де і які рейси обмежили

Потяг / © "Укрзалізниця"

Реклама

В Україні через чергові обстріли РФ 5 березня тимчасово змінили рух частини приміських поїздів. Деякі рейси курсуватимуть за скороченими маршрутами, а один поїзд на цей день скасовано.

Деталі повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці«.

Зокрема, цього дня змінено маршрути кількох поїздів:

Реклама

№6015 Дніпро-Головний — Верхньодніпровськ курсуватиме лише до Верхньодніпровська замість повного маршруту до П’ятихаток.

№6018 Верхньодніпровськ — Дніпро-Головний також курсуватиме за скороченим маршрутом замість рейсу П’ятихатки-Стик. — Дніпро-Головний.

Крім того, поїзд №6008 П’ятихатки — Дніпро-Головний тимчасово не курсуватиме.

Також повідомляється про затримку поїзда №6010 Верхньодніпровськ — Дніпро-Головний — він вирушив із початкової станції із запізненням на 1 годину 5 хвилин.

Пасажирів закликають стежити за оновленнями розкладу та враховувати зміни під час планування поїздок.

Атаки РФ на залізницю — останні новини

Зранку 4 березня у Мережі з’явилися відео охопленого полум’ям пасажирського потяга у Миколаєві. В один з вагонів влучив російський «Шахед».

Реклама

2 березня РФ вдарила по потягу з пасажирами у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Росіяни атакували приміський поїзд під час руху. Одна людина через атаку загинула.

Зауважимо, вже тривалий час «Укрзалізниця» вносить корективи до руху поїздів низкою регіонів через безпекову ситуацію та наслідки обстрілів. Зокрема, на Харківщині та Донеччині, а також між Дніпром і Запоріжжям, запроваджено автобусні трансфери.