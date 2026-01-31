ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
507
Час на прочитання
1 хв

В Україні змінилися правила бронювання: що відомо та кого торкнеться

Зміни стосуються процедури бронювання фахівців на підприємствах, що є критично важливими для армії.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Військовий квиток

Військовий квиток / © ТСН.ua

Кабінет Міністрів України ухвалив важливі зміни до процедури бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Уряд підтримав відповідну ініціативу Міністерства оборони, оновивши норми постанови № 76.

Про це йдеться на офіційному сайті.

Головна мета рішення — удосконалити механізм захисту кадрового потенціалу підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК), які забезпечують фронт необхідним озброєнням.

Що зміниться у процедурі

Ключова новація стосується оформлення рішень про надання підприємству статусу критично важливого.

Відтепер у рішеннях Міністерства оборони про визначення підприємств, установ та організацій критично важливими у сфері ОПК більше не зазначатиметься інформація про кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

Це означає зняття певних бюрократичних бар’єрів, які могли обмежувати оборонні заводи у бронюванні необхідної кількості фахівців для виконання державних замовлень.

В уряді наголошують, що оновлені правила враховують специфіку роботи «оборонки» в умовах повномасштабної війни.

Зміни спрямовані на удосконалення механізму бронювання працівників, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення потреб Сил безпеки і оборони.

А також створення належних умов для масштабування виробництва критично важливого озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від 1 січня діють нові умови призову осіб старшого віку. Закон визначає, кого можуть мобілізувати, куди направляти на службу, а також які категорії осіб повністю звільнені від призову.

Дата публікації
Кількість переглядів
507
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie