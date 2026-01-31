В Україні змінилися правила бронювання: що відомо та кого торкнеться

Військовий квиток / © ТСН.ua

Реклама

Кабінет Міністрів України ухвалив важливі зміни до процедури бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Уряд підтримав відповідну ініціативу Міністерства оборони, оновивши норми постанови № 76.

Про це йдеться на офіційному сайті.

Головна мета рішення — удосконалити механізм захисту кадрового потенціалу підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК), які забезпечують фронт необхідним озброєнням.

Реклама

Що зміниться у процедурі

Ключова новація стосується оформлення рішень про надання підприємству статусу критично важливого.

Відтепер у рішеннях Міністерства оборони про визначення підприємств, установ та організацій критично важливими у сфері ОПК більше не зазначатиметься інформація про кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

Це означає зняття певних бюрократичних бар’єрів, які могли обмежувати оборонні заводи у бронюванні необхідної кількості фахівців для виконання державних замовлень.

В уряді наголошують, що оновлені правила враховують специфіку роботи «оборонки» в умовах повномасштабної війни.

Реклама

Зміни спрямовані на удосконалення механізму бронювання працівників, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення потреб Сил безпеки і оборони.

А також створення належних умов для масштабування виробництва критично важливого озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від 1 січня діють нові умови призову осіб старшого віку. Закон визначає, кого можуть мобілізувати, куди направляти на службу, а також які категорії осіб повністю звільнені від призову.