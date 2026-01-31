- Дата публікації
В Україні змінилися правила бронювання: що відомо та кого торкнеться
Зміни стосуються процедури бронювання фахівців на підприємствах, що є критично важливими для армії.
Кабінет Міністрів України ухвалив важливі зміни до процедури бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Уряд підтримав відповідну ініціативу Міністерства оборони, оновивши норми постанови № 76.
Про це йдеться на офіційному сайті.
Головна мета рішення — удосконалити механізм захисту кадрового потенціалу підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК), які забезпечують фронт необхідним озброєнням.
Що зміниться у процедурі
Ключова новація стосується оформлення рішень про надання підприємству статусу критично важливого.
Відтепер у рішеннях Міністерства оборони про визначення підприємств, установ та організацій критично важливими у сфері ОПК більше не зазначатиметься інформація про кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.
Це означає зняття певних бюрократичних бар’єрів, які могли обмежувати оборонні заводи у бронюванні необхідної кількості фахівців для виконання державних замовлень.
В уряді наголошують, що оновлені правила враховують специфіку роботи «оборонки» в умовах повномасштабної війни.
Зміни спрямовані на удосконалення механізму бронювання працівників, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення потреб Сил безпеки і оборони.
А також створення належних умов для масштабування виробництва критично важливого озброєння та військової техніки.
