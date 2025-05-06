В Україні змінилися правила мобілізації: що варто знати

Мобілізація / © ТСН.ua

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Кабінет міністрів України оновив правила призову на військову службу під час мобілізації. Йдеться про коригування порядку дій у разі впровадження особливого періоду. Нові положення мають сприяти більш чіткій і організованій мобілізації в умовах війни.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

В Україні вдосконалили облік військовозобов’язаних: у реєстрі тепер фіксуватиметься вручення повісток. Також уряд переглянув строки подавання документів для тих, хто претендує на відстрочку. Зміни спрямовані на чіткість у мобілізаційному процесі та справедливі умови для громадян.

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Згідно з новими змінами, факт вручення повістки тепер буде відображатися у реєстрі військовозобов’язаних. Крім того, переглянуто строки подавання документів на відстрочку від мобілізації для визначених груп осіб.

Зокрема, змінено положення щодо кінцевих строків подавання документів для отримання відстрочки від призову для окремих категорій військовозобов’язаних та резервістів.

Тепер чітко визначено, в яких випадках військовозобов’язаних не направляють на медичний огляд для оцінки придатності до служби. Для тих, хто не проходив медкомісію або у кого завершився строк дії медичного висновку, передбачено повторне направлення на військово-лікарську комісію.

Крім того, направлення на медогляд відтепер формуються в електронній формі через Єдиний державний реєстр. Змін зазнали й вимоги до пакету документів, що підтверджують право на відстрочку для осіб, які мають трьох і більше дітей до 18 років.

Відтепер для отримання відстрочки потрібно надати свідоцтва про народження кожної дитини з інформацією про батьків. Додатково — один із документів: свідоцтво про шлюб, рішення суду про розірвання шлюбу і проживання дітей, договір між батьками, рішення органу опіки або довідку з реєстру боржників про відсутність боргу зі сплати аліментів.

Для тих, хто здійснює догляд за людьми, які цього потребують, потрібно надати акт про здійснення догляду та документи про компенсаційні виплати, допомоги чи надбавки.

Нагадаємо, раніше ми писали про особливості мобілізації чоловіків 50+ і чи відправляють таких військових на передову.