В Україні змінюються умови військового обліку: що тепер чекає на чоловіків

В Україні відбудуться зміни в умовах військового обліку завдяки новому закону про мобілізацію. Зокрема, чоловіки повинні будуть уточнити свої військово-облікові дані без очікування повістки. Крім того, запрацював єдиний реєстр "Оберіг" - там міститься вся інформація про військовозобов'язаних.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про нововведення.

Чоловіки, які стоять на військовому обліку та які підлягають взяттю на нього, повинні уточнити адресу проживання, номери телефонів, адреси електронної пошти та інші персональні дані. Громадяни не повинні чекати на повістку, а самостійно це зробити.

Зокрема, це можна зробити через ТЦК та СП, центри надання адміністративних послуг чи електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста.

Які дані потраплять до оновленого реєстру призовників

апередодні відбулось засідання Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, на якому було розглянуто три законопроєкти. Серед них - про реєстр військовозобов’язаних.

Законопроєкт №11143 пропонує повернути майже всі пункти щодо персональних данних, які вдалось виключити в законопроєкті (10062) про реєстр військовозобовязаних, резервістів та призовників під час його розгляду в парламенті.

Що саме пропонують автори повернути:

відомості про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтями 210, 210- Кодексу України про адміністративні правопорушення (дата, номер, короткий зміст протоколу та/або постанови про адміністративне правопорушення)

вже не за згодою, а обов’язково - відомості про членів сім’ї призовника, військовозобов’язаного, резервіста (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, серія та номер паспорта, дата його видавання, РНОКПП) під час зарахування призовника, військовозобов’язаного, резервіста на військову службу

відомості про примусове виконання рішення щодо особи-боржника (реквізити та відомості виконавчого документа)

відомості про підозру у вчиненні кримінального правопорушення

відомості про батьків призовника, військовозобов’язаного, резервіста, опікунів, усиновлювачів, піклувальників, а також дітей (ПІБ)

відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення

відомості про досвід роботи за фахом

Верховна Рада ухвалила закон про створення електронного реєстру військовозобов’язаних

16 січня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10062, що передбачає створення електронного реєстру військовозобов’язаних. Реєстрація електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного та резервіста не є обовʼязковою, відповідно до нового закону про мобілізацію.

Ключові факти

Законопроєкт вносить зміни до законів "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів" та "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Зокрема, документ має спростити процес отримання військовими учасника бойових дій під час дії воєнного стану.

Законопроєкт передбачає створення реєстру мобілізованих, який буде підв’язаний до реєстру виборців. Міноборони отримає дані про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах – Податкової служби, МОЗ, Мін’юсту, МВС, ЦВК, Держміграційної служби та інших відомств.

Інформація міститиметься в електронному кабінеті військовозобов’язаного. Згода призовників, військовозобов’язаних та резервістів на обробку персональних даних не потрібна.

Міноборони заявило, що ухвалення законопроєкту про електронний військовий облік "розблоковує цифровізацію української армії та дозволить їй діяти більш мобільно та ефективно як на полі бою, так і в тилу".

Крім того, Міністерство назвало законопроєкт №10062 "критично важливим для обороноздатності України", оскільки "реалізація його положень сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також нарешті переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат".

Що відомо про реєстр військовозобов’язаних "Оберіг"

Наприкінці грудня повідомлялося, що робота над реєстром військовозобов’язаних "Оберіг" уже закінчилася.

Як зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко, наразі здійснюється обмін даними з великими державними реєстрами.

"Ми верифікували дані в реєстрі до 88%. Зробили крок до реновації інфраструктури й рухаємося до цифровізації даних військовослужбовців", – повідомила тоді вона.

У базі даних реєстру містяться персональні дані про всіх військовозобов’язаних українців віком від 18 до 60 років. "Оберіг" наповнюється даними з різних державних реєстрів, а також інформацією, зібраною працівниками ТЦК та СП.

У режимі автоматичного обміну з інших електронних реєстрів в "Оберіг" потрапляє така персональна інформація: ПІБ, місце проживання, дата народження, сімейний стан, відомості про членів сім’ї, місце роботи, відомості про освіту, реєстраційний номер облікової картки платника податків, стан здоров’я, судимість тощо.

Також він містить службові дані, серед яких: про проходження служби, участь в бойових діях, військове звання, військова спеціальність, ступінь придатності до військової служби за станом здоров’я та інше.

Доступ до реєстру мають Міноборони, Генштаб ЗСУ, СБУ та Служба зовнішньої розвідки як його розпорядники, ТЦК та СП як органи ведення реєстру.

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