Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Україні значний дефіцит електроенергії: де найгірша ситуація зі світлом

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
4690
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Україні значний дефіцит електроенергії: де найгірша ситуація зі світлом

Фото: Associated Press

Ситуацію також ускладнюють погодні умови.

Станом на 11:00 четверга, 8 грудня, зберігається значний дефіцит електроенергії. У кількох областях перевищено ліміти споживання і застосовано режим аварійних відключень. 

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи в Київській та Одеській областях. В Одесі триває процес заживлення побутових споживачів за резервними схемами.

Зазначається, що ситуацію ще й ускладнюють погодні умови. У багатьох регіонах на заході країни мороз, дощ зі снігом та сильні пориви вітру спричиняють обледеніння проводів та їх пошкодження. 

"Наразі найскладніша ситуація зберігається в східному регіоні. Ввечері ворог знову піддав масованому артилерійському обстрілу кілька районів. Там, де дозволяє ситуація, проводиться обстеження стану електромереж", - наголошують у компанії.

Нагадаємо, в "Укренерго" розповіли, що Україні необхідно кілька днів для відновлення інфраструктури, щоб повернутись до планових відключень електроенергії. Це може статись до кінця поточного тижня.

Аварійні відключення: електроенергії досі бракує майже у всій країні

Аварійні відключення: електроенергії досі бракує майже у всій країні

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
4690
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація