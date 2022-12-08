В Україні значний дефіцит електроенергії: де найгірша ситуація зі світлом

Ситуацію також ускладнюють погодні умови.
Станом на 11:00 четверга, 8 грудня, зберігається значний дефіцит електроенергії. У кількох областях перевищено ліміти споживання і застосовано режим аварійних відключень.
Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".
Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи в Київській та Одеській областях. В Одесі триває процес заживлення побутових споживачів за резервними схемами.
Зазначається, що ситуацію ще й ускладнюють погодні умови. У багатьох регіонах на заході країни мороз, дощ зі снігом та сильні пориви вітру спричиняють обледеніння проводів та їх пошкодження.
"Наразі найскладніша ситуація зберігається в східному регіоні. Ввечері ворог знову піддав масованому артилерійському обстрілу кілька районів. Там, де дозволяє ситуація, проводиться обстеження стану електромереж", - наголошують у компанії.
Нагадаємо, в "Укренерго" розповіли, що Україні необхідно кілька днів для відновлення інфраструктури, щоб повернутись до планових відключень електроенергії. Це може статись до кінця поточного тижня.
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