В Україні значний дефіцит електроенергії: де найгірша ситуація зі світлом

Станом на 11:00 четверга, 8 грудня, зберігається значний дефіцит електроенергії. У кількох областях перевищено ліміти споживання і застосовано режим аварійних відключень.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи в Київській та Одеській областях. В Одесі триває процес заживлення побутових споживачів за резервними схемами.

Зазначається, що ситуацію ще й ускладнюють погодні умови. У багатьох регіонах на заході країни мороз, дощ зі снігом та сильні пориви вітру спричиняють обледеніння проводів та їх пошкодження.

"Наразі найскладніша ситуація зберігається в східному регіоні. Ввечері ворог знову піддав масованому артилерійському обстрілу кілька районів. Там, де дозволяє ситуація, проводиться обстеження стану електромереж", - наголошують у компанії.

Нагадаємо, в "Укренерго" розповіли, що Україні необхідно кілька днів для відновлення інфраструктури, щоб повернутись до планових відключень електроенергії. Це може статись до кінця поточного тижня.