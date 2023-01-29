В Україні значний дефіцит в енергосистемі: названо дві причини

Україна вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 ударів БПЛА по енергооб’єктах.

В Україні станом на ранок 29 січня січня споживання електроенергії на тому ж рівні, що й в суботу, 28 січня. Дефіцит в енергосистемі все ще є значним.

Про поточну ситуацію в енергосистемі України повідомили в НЕК "Укренерго".

В "Укренерго" пояснили, що причиною дефіциту в енергосистемі є російські ракетні та дронові атаки, які пошкодили електростанції та високовольтну мережу.

Там нагадали, що чергова атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі. Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

"З технічних причин в ремонт виведено один з блоків теплових електростанцій, відповідно обсяг виробленої електроенергії в системі знизився. Через це до всіх обленерго доведені зменшені ліміти споживання, які діють упродовж доби", - йдеться в повідомленні.

Крім того, триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня. Але після кожної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше. Наразі фахівці активно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками РФ.

Яка ситуація з енергосистемою України

До словами, енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і перебувають під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також розташовані і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Окрім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.

Після масованого удару РФ 26 січня президент Володимир Зеленський розповів, що найскладніша ситуація зі світлом була в Одеській, Львівській, Вінницькій, Київській, Сумській та Полтавській областях.

В Одеській області зранку 29 січня продовжують діяти аварійні відключення. Триває відновлення планової схеми живлення регіону.

У Києві 29 січня діють стабілізаційні графіки відключення світла.

Тим часом на Хмельниччині стануть тривалішими відключення світла.

Раніше у ДТЕК пояснювали, яку шкоду безпілотники завдають енергосистемі.

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