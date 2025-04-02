ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
865
Час на прочитання
1 хв

В Україні значно погіршиться погода: скільки триматиметься похолодання

Будуть сніг і сильний вітер.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Пролісок

Пролісок / © pixabay.com

До України насувається похолодання. Воно принесе зниження температури і навіть сніг.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"У неділю, 6 квітня, ймовірний сніг. Плюс сильний вітер", — розповіла вона.

За її даними, розпочнеться похолодання 5 квітня і зайде на захід, північ, частину центра. Вже в суботу сніг, ймовірно, розпочнеться в західних областях.

“Період холоду затримається на весь наступний тиждень”, — повідомила синоптикиня.

Як повідомлялося, до України суне значне похолодання. Втім, 1–3 квітня в Україні ще буде "весняна погода".

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie