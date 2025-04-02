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- Укрaїнa
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В Україні значно погіршиться погода: скільки триматиметься похолодання
Будуть сніг і сильний вітер.
До України насувається похолодання. Воно принесе зниження температури і навіть сніг.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
"У неділю, 6 квітня, ймовірний сніг. Плюс сильний вітер", — розповіла вона.
За її даними, розпочнеться похолодання 5 квітня і зайде на захід, північ, частину центра. Вже в суботу сніг, ймовірно, розпочнеться в західних областях.
“Період холоду затримається на весь наступний тиждень”, — повідомила синоптикиня.
Як повідомлялося, до України суне значне похолодання. Втім, 1–3 квітня в Україні ще буде "весняна погода".