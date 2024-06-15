В Україні значно зміняться ціни на цигарки: скільки коштуватиме пачка

В Україні в першому читанні ухвалили законопроєкт №11090, який призведе до значного підвищення цін на цигарки.

Після першого етапу підвищення акцизів, який може статися вже 2024 року, пачка цигарок середньої цінової категорії може подорожчати з 87,14 до 92,8 грн.

Про це пише OBOZ.UA.

Відтак, через чотири роки пачка цигарок коштуватиме близько 173 грн. Акциз зафіксовано у євро, тому для оцінки вартості було враховано прогноз курсу гривні, опублікований МВФ. Крім того, у прогнозі використано курс долара до євро 1,07/1.

Отже, згідно з розрахунками видання:

до перегляду правил – 87,14 за пачку (згідно Держстату)

в 2024-му – 92,8 грн за пачку;

в 2025-му – 127,4 грн за пачку;

в 2026-му – 142,1 грн за пачку;

в 2027-му – 155,8 грн за пачку;

в 2028-му – 173,6 грн за пачку.

Отже, коли зміни ухвалять, очікується збільшення надходжень від цигарок в 2025-му в розмірі 612 млн грн, у 2026 році додатково в бюджет має надійти 5 млрд грн, у 2027 році – 9,3 млрд грн, у 2028 році – 13,8 млрд гривень. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради рекомендував ухвалити документ з певними змінами.

Нагадаємо, в Україні від січня змінився зовнішній вигляд сигарет. За новими правилами 65% пачки має займати попередження про шкоду куріння. Це загальноєвропейська практика. Крім того, вже цього року курців очікує ще одне нововведення – сигарети здорожчають у зв'язку з підвищенням акцизу щонайменше на 20%.

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