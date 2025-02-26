В Україні значно зріс рівень захворюваності: в яких областях найгірша ситуація

З 17 по 23 лютого 2025 року в Україні на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіло 249,3 тисячі осіб, що на 20% більше, ніж попереднього тижня.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

"В Україні спостерігається характерний для середини епідсезону підйом захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19. У порівнянні з попереднім тижнем кількість хворих збільшилася на 20%: з 17 по 23 лютого захворіли 249 344 людей, із них 141 372 — діти", — зазначили в МОЗ.

Епідеміологи прогнозують подальше зростання захворюваності протягом наступних двох тижнів.У порівнянні з минулим епідсезоном, рівень захворюваності на 17% нижчий. Підйом пов'язаний з циркуляцією вірусів грипу у 22 регіонах країни, що вже призвело до 25 летальних випадків з січня. Померлі не мали профілактичних щеплень.

Найгірша ситуація спостерігається в Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях, де зафіксовано перевищення епідемічного порогу. Ще у 14 областях встановлено середній рівень захворюваності, а в Дніпропетровській та Миколаївській – низький.

З початку епідеміологічного сезону на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло понад 2,7 мільйона людей. За даними МОЗ, рівень госпіталізацій не критичний, але триває посилений епідмоніторинг.

Нагадаємо, невідома хвороба вбила понад 50 людей на північному заході Конго, згідно з повідомленнями лікарів на місцях і Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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