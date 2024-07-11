В Україні значно зростає споживання електроенергії: "Укренерго" змінює графіки відключення світла

У четвер, 11 липня, від 16:00 до 23:00 по всій Україні будуть задіяні чотири черги відключень світла, в інші години - три черги.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

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"Причина – значне зростання споживання через аномальну спеку в Україні та Європі на тлі суттєвого дефіциту енергії в системі, який є наслідком російських терористичних нападів на українську енергетику. Від початку року росіяни здійснили 8 масованих атак на енергосистему. Внаслідок цього країна втратила 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій. Така потужність дорівнює споживанню влітку в пікові години таких європейських країн як Нідерланди або Фінляндія, чи разом Словаччини та країн Балтії", - йдеться у повідомленні.

Температура по країні перевищує +30 С. За прогнозом Диспетчерського центру, сьогодні на максимумі споживання на 7% перевищує аналогічний вчорашній показник.

У компанії зауважили, що 10 липня від 19:00 до 23:00 для зменшення обсягу дефіциту "Укренерго" залучало аварійне постачання від енергосистем Польщі та Словаччини.

Окрім того, протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 28 487 МВт*год, з максимальною потужністю 1444 МВт. Екпорт не відбувається і не передбачається.

"На ранок залишаються знеструмленими 510 населених пунктів. Через негоду є знеструмлення у Сумській області Через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

З технічних причин знеструмлювалися споживачі у Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській областях. Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі, а також є наслідками бойових дій у прифронтових регіонах", - додали в НЕК.

Нагадаємо, напередодні у ДТЕК та "Укренерго" повідомляли, коли не буде електрики.

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