Укрaїнa
2400
2 хв

В Україні знайшли найбільший скарб в історії: як це сталося і кому він належав

Випадкова знахідка століття: як два хлопчики виявили найбільший скарб в історії України, і чому він досі не повернувся додому.

Руслана Сивак
Археологія

Археологія / © Рятівна археологічна служба

Найбільший скарб в історії України знайшли понад сто років тому двоє підлітків на Полтавщині. Ця знахідка й досі вражає своєю масштабністю та загадками.

Про це розповів український історик Олександр Алфьоров.

За його словами, у 1912 році 11-річний Федір Деркач та 14-річний Карпо Маджа, які пасли худобу біля села Мала Перещепина, випадково натрапили на золотий предмет у провалі піщаного пагорба. На місце одразу прибули археолог Іван Зарецький та представники місцевої влади.

Виявилося, що підлітки знайшли не просто набір прикрас, а цілий поховальний саркофаг, який містив понад 800 золотих і срібних предметів, а також залишки шовку та дерев’яних конструкцій. Загальна вага знахідки вражає: 25 кілограмів золота та 50 кілограмів срібла.

Завдяки напису на одному з перснів, вчені ідентифікували поховання як гробницю хана Кубрата, засновника Великої Булгарії — держави, що існувала у VII столітті на території сучасної України. Кубрат був одним із нащадків Аттіли, правителя Гунської імперії.

Цей скарб, що вважається найбільшим у Східній Європі, відразу після виявлення було перевезено до Ермітажу в Санкт-Петербурзі, де він зберігається й досі. Олександр Алфьоров наголошує, що Україна має намір повернути цю історичну знахідку в майбутньому.

