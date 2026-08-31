В Україні знайшли спосіб збивати реактивні "Шахеди": нардеп розкрив деталі

Коли збиватимуть реактивні «Шахеди» / © Associated Press

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В Україні знайшли ефективне та відносно недороге рішення для збиття російських реактивних дронів-камікадзе типу «Шахед». Технологія вже пройшла випробування.

Про це написав народний депутат України та громадський діяч Мар’ян Заблоцький.

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В Україні знайшли рішення проти терору реактивних «Шахедів»

«Продовжую працювати над проблемою реактивних „Шахедів“, і тут є справді обнадійливі прориви. Вдалося знайти точно працюючу, вже апробовану та відносно дешеву концепцію засобів протидії, а також залучити кошти американських донорів на створення перших зразків, адаптованих під українські умови та наші конкретні завдання», — пише Заблоцький.

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За словами нардепа, якщо реалізація проєкту йтиме за графіком, перехоплювати такі безпілотники українські військові зможуть уже за кілька тижнів. Водночас він звернув увагу на суттєву перепону — бюрократичні обмеження всередині країни, які заважають оперативному фінансуванню подібних розробок із державних джерел.

«Дуже хотілося б, щоб подібні розробки можна було так само швидко фінансувати державним коштом, але сьогодні бюрократія та чинна система контролю фактично означають, що за будь-яке нетипове рішення, оплачене з бюджету, посадовець ризикує отримати не подяку за результат, а тюремний термін».

Через це посадовці та закупники бояться ухвалювати нестандартні рішення, навіть якщо йдеться про високу ефективність на полі бою.

Заблоцький наголосив, що в умовах війни швидкість визначає все, однак через ризики кримінального переслідування для держслужбовців доводиться витрачати час на пошук приватного чи іноземного фінансування.

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«Тому єдиний реалістичний вихід для мене зараз — шукати іноземних донорів, готових фінансувати те, що необхідно Україні вже сьогодні. (…) Більше деталей поки не розкриватиму, щоб не нашкодити роботі. Але проблема буде вирішена — питання лише в часі», — додав парламентар.

На тлі цих викликів політик наполягає на негайному реформуванні всієї системи оборонних закупівель та державних інновацій. За його словами, держава має закласти механізми обґрунтованого ризику для розробників та посадовців, а не блокувати ініціативи через острах перевірок.

Путін готує 10 тисяч ракет для бомбардування України

Нагадаємо, 2027 року РФ планує виготовити близько 10 тисяч відносно дешевих ракет «Дань-Т», що створить серйозні проблеми для України через складність їх перехоплення.

Ця перспективна крилата ракета є розвитком мішені «Дань-М», має дальність польоту близько 500 км і вагу бойової частини 135 кг. Завдяки високій маневреності, швидкості до 750 км/год та оснащенню антенною решіткою «Комета-16» і оптичною системою наведення, ворог перетворює навчальні мішені на високоточну ударну зброю. Запускати її планують з літаків Су-25СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-57, гелікоптера Мі-28, а також із наземних та морських платформ.

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Російське командування розглядає «Дань-Т» як вигідну альтернативу застарілим S8000 «Бандероль», оскільки її виробництво дешевше приблизно на 35%. За даними ГУР МО України, окупанти прагнуть максимального масштабування проєкту та поставили завдання повністю перевести збирання ракет на власні комплектувальні.

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