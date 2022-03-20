В Україні знеструмлено понад 1336 населених пунктів, без газопостачання - 278 тисяч споживачів

За минулу добу відновлено електропостачання у шести областях України.
Через активні бойові дії та виникнення нових пошкоджень, в Україні зараз знеструмлено понад 1336 населених пунктів, загалом понад 1 млн споживачів.
Без газопостачання залишаються понад 278 тисяч споживачів.
Про це повідомляє міністерство енергетики.
Фахівці докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути світло й тепло українським громадянам.
Так, у Харківській області близько 170 тисяч споживачів підключено до електропостачання.
Загалом за минулу добу відновлено електропостачання понад 190,6 тисячам споживачів у Київській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Донецькій, Харківській областях.
Станом на 20 березня відновлено газопостачання 6182 споживачам.
Енергосистема України продовжує працювати в синхронній зоні з енергетичними системами державами – членами Європейського Союзу ENTSO-E.
Нагадаємо, в "Укренерго" просять українців не зменшувати споживання е/е для стабільності енергосистеми.
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