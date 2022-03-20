В Україні знеструмлено понад 1336 населених пунктів, без газопостачання - 278 тисяч споживачів

В Україні знеструмлено понад 1336 населених пунктів, без газопостачання - 278 тисяч споживачів

За минулу добу відновлено електропостачання у шести областях України.

Через активні бойові дії та виникнення нових пошкоджень, в Україні зараз знеструмлено понад 1336 населених пунктів, загалом понад 1 млн споживачів.

Без газопостачання залишаються понад 278 тисяч споживачів.

Про це повідомляє міністерство енергетики.

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Фахівці докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути світло й тепло українським громадянам.

Так, у Харківській області близько 170 тисяч споживачів підключено до електропостачання.

Загалом за минулу добу відновлено електропостачання понад 190,6 тисячам споживачів у Київській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Донецькій, Харківській областях.

Станом на 20 березня відновлено газопостачання 6182 споживачам.

Енергосистема України продовжує працювати в синхронній зоні з енергетичними системами державами – членами Європейського Союзу ENTSO-E.

Нагадаємо, в "Укренерго" просять українців не зменшувати споживання е/е для стабільності енергосистеми.

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