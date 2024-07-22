В Україні зникнуть банкноти 500 гривень старого зразка: коли і чому

Банкноти старого зразка вилучатимуться з обігу та передаватимуться для подальшої утилізації.
Від 1 серпня 2024 року Національний банк розпочне вилучати з обігу банкноти 500 гривень старого зразка (2003-2007 років), аби поступово їх замінити на банкноти сучасного покоління, а саме 2014 року та наступних років випуску.
Про це повідомляють на сайті Національного банку України.
"Проте банкноти номіналом 500 гривень старого зразка залишатимуться дійсним платіжним засобом. Громадяни без обмежень зможуть продовжувати ними розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати", – наголосили в Нацбанку.
Головна ціль такого рішення, пояснили в інституції, – підвищення якості готівки в обігу, з огляду на зношеність банкнот номіналом 500 гривень старого зразка. Там повідомили, що вони майже 18 років перебувають в обігу, зокрема понад вісім останніх років, одночасно з банкнотами сучасного покоління.
"Поступова заміна банкнот старого зразка підвищить захист і якість грошей в обігу та зробить розрахунки комфортнішими для громадян", – вважають в НБУ.
Як відбуватиметься поступова заміна?
Від 1 серпня 2024 року Національний банк спільно з банками поступово вилучатиме з готівкового обігу зазначені банкноти, зокрема:
- банки України не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;
- Національний банк припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.
Нагадаємо, начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий озвучив, що буде з курсом долара наприкінці липня.
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