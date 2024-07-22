В Україні зникнуть банкноти 500 гривень старого зразка: коли і чому

Банкноти старого зразка вилучатимуться з обігу та передаватимуться для подальшої утилізації.

Від 1 серпня 2024 року Національний банк розпочне вилучати з обігу банкноти 500 гривень старого зразка (2003-2007 років), аби поступово їх замінити на банкноти сучасного покоління, а саме 2014 року та наступних років випуску.

Про це повідомляють на сайті Національного банку України.

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"Проте банкноти номіналом 500 гривень старого зразка залишатимуться дійсним платіжним засобом. Громадяни без обмежень зможуть продовжувати ними розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати", – наголосили в Нацбанку.

Головна ціль такого рішення, пояснили в інституції, – підвищення якості готівки в обігу, з огляду на зношеність банкнот номіналом 500 гривень старого зразка. Там повідомили, що вони майже 18 років перебувають в обігу, зокрема понад вісім останніх років, одночасно з банкнотами сучасного покоління.

"Поступова заміна банкнот старого зразка підвищить захист і якість грошей в обігу та зробить розрахунки комфортнішими для громадян", – вважають в НБУ.

Як відбуватиметься поступова заміна?

Від 1 серпня 2024 року Національний банк спільно з банками поступово вилучатиме з готівкового обігу зазначені банкноти, зокрема:

банки України не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;

Національний банк припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.

Нагадаємо, начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий озвучив, що буде з курсом долара наприкінці липня.