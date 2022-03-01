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В Україні знищено понад 1500 одиниць російської військової техніки – Арестович

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В Україні знищено понад 1500 одиниць російської військової техніки – Арестович

УНІАН

Зокрема, знищено та пошкоджено 29 літаків та 29 вертольотів.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в Україні станом на 1 березня знищено понад 1500 одиниць російської військової техніки.

Про це він сказав в ефірі під час спільного марафону українських телеканалів.

"Знищено та пошкоджено 29 літаків, вертольотів ­– 29, танків – майже 200, бойових броньованих машин ­– 846, артилерійських систем ­– 77, засобів ППО ­– 7, реактивних систем залпового вогню – 24, цистерн із паливно-мастильними матеріалами – 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня ­– 3, військових катерів (під час спроби висадки диверсантів) ­– 2 одиниці та автомобільної техніки – 305 одиниць", ­­– розповів Арестович.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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