В Україні знищено понад 1500 одиниць російської військової техніки – Арестович

Зокрема, знищено та пошкоджено 29 літаків та 29 вертольотів.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в Україні станом на 1 березня знищено понад 1500 одиниць російської військової техніки.

Про це він сказав в ефірі під час спільного марафону українських телеканалів.

Також читайте Під Баштанкою знищили колону окупантів і двох узяли в полон (відео)

"Знищено та пошкоджено 29 літаків, вертольотів ­– 29, танків – майже 200, бойових броньованих машин ­– 846, артилерійських систем ­– 77, засобів ППО ­– 7, реактивних систем залпового вогню – 24, цистерн із паливно-мастильними матеріалами – 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня ­– 3, військових катерів (під час спроби висадки диверсантів) ­– 2 одиниці та автомобільної техніки – 305 одиниць", ­­– розповів Арестович.