В Україні знову буде +18°С: де чекати на потепління і скільки воно триватиме

В Україні знову буде +18°С: де чекати на потепління і скільки воно триватиме

На українців перед "арктичним" похолоданням чекає потепління до +18°С.

Погода в Україні вже завтра, 20 жовтня, суттєво потішить громадян - у деяких регіонах прогнозують потепління.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Також читайте Гороскоп на 20 жовтня для всіх знаків Зодіаку: день спокус

Попри потепління до +18 градусів на Заході, холодна погода ще затримається на Сході, у Сумській та Полтавській областях. Завтра там очікується вдень від +7 градусів до +11 градусів.

Коли переводять годинник на зимовий час 2021: дата та умови

"До нас йде потепління! Вже завтра, 20 жовтня, у більшості областей України вулиці наповняться щасливими людьми, які грітимуться за температури повітря +12...+16 градусів. На Заході України навіть до +18 градусів", - сказано в повідомленні.

Надалі, за даними синоптикині, 21-22 жовтня тепла погода охопить майже всю територію України. А в західних областях навіть ймовірно місцями +19...+22 градуси.

Також читайте До України йдуть заморозки та чергове бабине літо

За словами Наталки Діденко, у Києві 20 жовтня також потеплішає, дощів не передбачається. Протягом дня повітря прогріється до +14 градусів, але передбачається сильний вітер, який 21 та 22 жовтня може досягати штормових значень.

"Тому будьте дуже уважними поблизу старих гіллястих дерев, білбордів та між високими будинками, де вітер закручується особливо потужно", - попередила Діденко.

Водночас вона прогнозує 23-24 жовтня значне похолодання.

"І - традиційна ложка українського дьогтю: 23-24 жовтня в Україну почне заходити холоднюще повітря арктичного походження", - додала Діденко.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань заявив, що цьогорічні перші заморозки і сніг в Україні слід очікувати вже в другій половині жовтня.

Тим часом, в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини України: найближчого тижня синоптики прогнозують погодні "гойдалки"

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання