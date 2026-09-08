Антициклон принесе до України літню погоду: де розжарить до +32

Смог у Києві / © Associated Press

Реклама

В Україні 9 вересня переважатиме сонячна та суха погода, а температура на заході підніметься до +32°. Водночас у Києві через слабкий вітер поки що зберігатиметься смог, однак уже в четвер ситуація має покращитися.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Реклама

Погода в Україні 9 вересня

Погоду над усією Україною визначає антициклон — область високого атмосферного тиску. Його вплив збережеться і в середу, 9 вересня, тому дощів не прогнозують у жодній області.

Реклама

Температура повітря підвищиться ще на кілька градусів. У західних областях очікується +27…+32°, у більшості регіонів — +24…+27°, а на сході буде дещо свіжіше — +21…+23°.

У столиці 9 вересня прогнозують суху, ясну та теплу погоду. Повітря прогріється до +25…+27°.

Коли розвіється смог у Києві

Водночас Діденко зазначила, що Київ затягнуло димом від пожеж, спричинених російськими атаками. Через антициклон, для якого характерні штиль або слабкий вітер, розсіювання диму поки що буде незначним.

Покращення синоптикиня прогнозує у четвер, 10 вересня. Тоді пориви західного та південно-західного вітру сягатимуть 10–14 м/с, що має допомогти розсіяти смог.

Реклама

За прогнозом Діденко, 9–10 вересня в Україні ще переважатиме літня погода з температурою до +32°. Надалі повітря стане свіжішим, проте справжнього холоду поки не очікується.

Нагадаємо, вплив скандинавського циклону спричинив в Україні грозові зливи та тумани, але в окремих регіонах утримається літня спека до +30 градусів.

Новини партнерів

Новини партнерів