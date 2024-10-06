В Україні знову буде тепло: прогноз погоди на тиждень, 7-13 жовтня

Наступного тижня в Україні очікується помірно тепла погода, з періодичними дощами, які подекуди супроводжуватимуться грозами.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Понеділок, 7 жовтня

У понеділок під вплив циклонічної діяльності з півдня у більшості областей України пройдуть дощі, у центральних та південних регіонах часом значні. Подекуди можливі грози, у західних областях місцями туман. Вітер південний, із переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с, при грозах поривчастий. Температура повітря вночі у західній частині становитиме +6…+11 °С, на решті країни +11…+18 °С; вдень +13...+19 °С, на півдні, у Криму та східних областях +20...+27 °С.

Вівторок, 8 жовтня

У вівторок вночі у північних, східних регіонах, а також у Полтавській та Дніпропетровській областях утримається дощова погода. Вдень на всій території країни без істотних опадів. Вітер західний, 7 - 12 м/с, на північному сході місцями пориви, 15 - 17 м/с. Температура повітря вночі +7…+13 °С, вдень +14…+19 °С, на півдні до +21 °С.

Середа, 9 жовтня

9 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно змінних напрямків, 3 – 8 м/с, на Правобережжі південний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +7…+13 °С, вдень +16…+21 °С, на півдні та місцями у західних областях до +23 °С.

Четвер, 10 жовтня

10 жовтня в Україні утримається погода без опадів, лише на Одещині та у Криму вдень місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7…+13 °С, на крайньому півдні місцями до +16 °С. Вдень +18...+23 °С.

П'ятниця, 11 жовтня

11 жовтня вночі місцями на Одещині та Миколаївщині, вдень у західному регіоні країни пройдуть дощі, місцями можливі грози. На решті території України без опадів. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с, у західних областях змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі +8…+14 °С, на крайньому півдні та у Криму місцями до +17 °С; вдень +20...+25 °С, на крайньому заході +13...+18 °С.

Субота, 12 жовтня

12 жовтня вночі дощі збережуться у західних областях, вдень очікуються також місцями у північних та південних регіонах. Вітер на лівобережжі південно-східний, на Правобережжі північно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +9…+15 °С, на крайньому півдні та у Криму місцями до +18 °С; вдень +19…+25 °С, у західних областях +13…+18 °С.

Неділя, 13 жовтня

13 жовтня на більшій частині території країни очікуються невеликі, подекуди помірні дощі, в південних і центральних областях з грозами. Вітер південно-східний, із переходом на північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +7…+13 °С, на крайньому півдні та у Криму місцями +14…+17 °С; вдень +13…+18 °С, на південному сході та у Криму до +21 °С.

Раніше синоптикиня Наталія Птуха розповіла, якою буде погода цієї осені.

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