В Україні знову дефіцит електроенергії: держава попросила аварійну допомогу

В енергосистемі України 11 грудня вкотре виник дефіцит електроенергії, тож держава залучила аварійну допомогу з Румунії та Польщі для підтримання балансу.

Про це повідомили в "Укренерго".

Стан енергосистеми України 11 грудня

В енергосистемі України зафіксований дефіцит потужності через недостатній обсяг генерації на тлі високого рівня споживання електрики. Досі дуже обмежені можливості електростанцій щодо збільшення виробництва електроенергії.

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Так, 11 грудня одразу три енергоблоки не включились у роботу в потрібний час у зв’язку з продовженням аварійного ремонту. На інших блоках ТЕС тривають аварійні та планові ремонти.

Від самого ранку споживання електроенергії в Україні перевищує прогнозний рівень на 2,2%. В окремих областях цьому сприяє погіршення погоди: сильний вітер та ожеледиця.

Щоб уникнути відключень світла та задля підтримання балансу в енергосистемі Диспетчерський центр "Укренерго" вкотре залучив аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії сусідніх країн. Йдеться про Румунію та Польщу.

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Водночас ліміти споживання електроенергії в регіонах не запроваджувались. Графіки відключень також не запроваджувалися і не прогнозуються.

В "Укренерго" закликали для уникнення дефіциту і підтримки балансу ощадливо користуватися електроенергією.

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Нагадаємо, на 11 грудня внаслідок бойових дій та з інших причин без електроенергії залишаються 420 населених пунктів України. Зокрема, через ракетну атаку по Києву є пошкодження в електромережах та знеструмлення.

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