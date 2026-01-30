- Дата публікації
В Україні знову морози: у МОН пояснили, який буде формат навчання для школярів
МОН рекомендує регіонам самостійно обирати формат навчання через енергокризу та морози.
Через енергетичну кризу та сильні морози Міністерство освіти і науки доручило місцевій владі самостійно обрати модель навчання для школярів.
Про це повідомили на офіційному сайті МОН.
У міністерстві зазначили, що рішення про очне чи дистанційне навчання у закладах освіти тепер прийматимуть на місцях. МОН закликало обласні адміністрації адаптувати освітній процес до графіків відключень світла та погодних аномалій, залучаючи до оцінки ризиків фахівців із надзвичайних ситуацій.
«Наголошуємо, що в умовах воєнного стану освітній процес має бути орієнтований насамперед на безпеку дітей, а також доступність, гнучкість і безперервність навчання», — зауважили у міністерстві.
Що відомо про совітній процес під час морозів
Раніше ми писали, що київські школи відновлюють навчання від 2 лютого. Батьки зможуть обрати найбезпечніший формат для дітей: очний, дистанційний або змішаний.
Канікули в київських школах запровадили через складну енергетичну ситуацію після масованих російських атак.
Тим часом до України йде похолодання. Упродовж найближчих 3–5 днів в Україні спостерігатиметься мінлива погода з опадами та морозом до -11.