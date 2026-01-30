В Україні знову морози: у МОН пояснили, який буде формат навчання для школярів

Школа / © pexels.com

Через енергетичну кризу та сильні морози Міністерство освіти і науки доручило місцевій владі самостійно обрати модель навчання для школярів.

Про це повідомили на офіційному сайті МОН.

У міністерстві зазначили, що рішення про очне чи дистанційне навчання у закладах освіти тепер прийматимуть на місцях. МОН закликало обласні адміністрації адаптувати освітній процес до графіків відключень світла та погодних аномалій, залучаючи до оцінки ризиків фахівців із надзвичайних ситуацій.

«Наголошуємо, що в умовах воєнного стану освітній процес має бути орієнтований насамперед на безпеку дітей, а також доступність, гнучкість і безперервність навчання», — зауважили у міністерстві.

Що відомо про совітній процес під час морозів

Раніше ми писали, що київські школи відновлюють навчання від 2 лютого. Батьки зможуть обрати найбезпечніший формат для дітей: очний, дистанційний або змішаний.

Канікули в київських школах запровадили через складну енергетичну ситуацію після масованих російських атак.

Тим часом до України йде похолодання. Упродовж найближчих 3–5 днів в Україні спостерігатиметься мінлива погода з опадами та морозом до -11.