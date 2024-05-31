В Україні знову можуть запровадити відключення світла: що кажуть в "Укренерго"

Через масовані ракетні і дронові удари ворога по українських електростанціях, які спричинили значний дефіцит в енергосистемі, в Україні можуть знову запровадити відключення світла після того, як кілька днів обмежень не було.

Про це повідомляє "Укренерго".

Зазначається, що від 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.

Крім того, навесні та влітку на електростанціях проводяться планові заходи з технічного обслуговування. Це передбачені законодавством заходи, які відбуваються щорічно. Вони необхідні для підготовки енергоблоків до роботи під високим навантаженням наступного опалювального сезону.

"Це може впливати на збільшення або зменшення дефіциту в енергосистемі, але не є його основним чинником. Дефіцит в енергосистемі спричинений руйнацією обладнання українських теплових та гідроелектростанцій внаслідок російських обстрілів", - наголошують енергетики.

Зокрема, виведення на планове обслуговування атомних блоків – необхідний захід, який неможливо скасувати або відтермінувати, кажуть в "Укренерго". Адже від успішності проведення ремонтної кампанії влітку залежить не тільки ефективна робота атомних станцій наступної зими, підготовка до якої триває зараз, а й в цілому ядерна безпека.

"Диспетчерський центр "Укренерго" буде застосовувати всі можливі інструменти для покриття дефіциту. У разі перевищення областями доведених "Укренерго" лімітів споживання обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень, відповідно до затвердженої черговості... Ощадливо споживайте електроенергію. Це суттєво зменшить навантаження на енергосистему і допоможе мінімізувати застосування планових відключень", - закликають енергетики.

Нагадаємо, раніше в. о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін вже попереджав, що від наступного тижня "Укренерго" знову буде встановлювати ліміти на споживання електроенергії.

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