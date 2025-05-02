В Україні знову очікуються заморозки: які регіони накриє похолодання

Весна. / © unsplash.com

Реклама

До України повертається похолодання - синоптики прогнозують заморозки. Вночі проти суботи, 3 травня, очікуються заморозки на ґрунті на Сумщині, Харківщині та Луганщині.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Протягом 3-4 травня в Україні місцями будуть пориви південно-західного вітру до 15-20 м/с. Окрім того, на вихідних в західних, північних областях та на Вінниччині будуть короткочасні дощі з грозами. На півдні, сході та в більшості центральних областей переважатиме суха погода.

Реклама

Протягом вихідних температура повітря вночі становитиме +7-14°. Тим часом на північному сході +2-6° - із заморозками на ґрунті 0-3°.

Вдень Україні максимальна температура повітря становитиме +18+23°. Місцями повітря прогріється до 23-26° тепла.

У Києві субота на неділя будуть дуже теплими. Вдень стовпчики термометрів покажуть +23-26°. Втім, періодично дощитиме. У столиці буде сильний, із штормовими поривами вітер.

Нагадаємо, раніше синоптики ошелешили прогнозом на травень. Прогноз погодних сайтів показує, що останній місяць весни очікується дощовим на заході України, достатньо теплим на сході, комфортним у центрі та аномально прохолодним на Одещині та в Криму.

Тим часом аграрії попереджають, що цього року деяких фруктів не буде в Україні через морози. Зокрема, кажуть, що цьогоріч українці вчергове залишаться без уже практично екзотичних для нас абрикосів, дефіцитною може бути й черешня. Втім, урожай яблук та груш, обіцяють, має бути.

Дата публікації 14:16, 28.04.25 Кількість переглядів 59 Погода у квітні забрала в українців це! Готуйтесь до дефіциту черешні та абрикосів! Їх не буде!?