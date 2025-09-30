ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
658
1 хв

В Україні знову очікуються заморозки: де і коли значно опуститься температура

Оголошено І і ІІ рівень небезпеки.

Олена Капнік
Заморозки.

Заморозки

Синоптики попереджають про стихійні метеорологічні явища в Україні. Низку областей накриють заморозки. Зокрема, і в повітрі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Вночі 2 жовтня у західних (крім Закарпаття) та 3 жовтня і в Житомирській, Вінницькій та Київській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5°. Оголошено I рівень небезпеки.

Значно прохолодніше 2 і 3 жовтня буде у деяких західних регіонах. На Прикарпатті, на Волині у Рівненській та Житомирській областях прогнозують заморозки в повітрі 0-3 °. Це - II рівень небезпеки.

Попередження про стихійні метеорологічні явища по Україні / © Укргідрометцентр

Попередження про стихійні метеорологічні явища по Україні. / © Укргідрометцентр

Як повідомлялося, жовтень в Україні почнеться з аномалії. Вже 1 жовтня на більшість областей України чекає різке похолодання з мокрою погодою та сильним вітром.

658
