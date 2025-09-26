ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
455
1 хв

В Україні знову очікуються заморозки: які регіони накриє похолодання

У регіонах очікуються небезпечні та стихійні метеорологічні явища.

Олена Капнік
Заморозки.

Заморозки / © Unsplash

В Україні похолодає. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Температура повітря знизиться, місцями — заморозки.

Про це заявили синоптики Укргідрометцентру.

“Вночі 27 вересня в Україні, крім півдня та Закарпаття, на поверхні грунту заморозки 0–3°”, — йдеться у повідомленні.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич попередив, що в Україні різко зміниться погода. Останні вихідні вересня принесуть українцям похолодання з приморозками й туманами. Подекуди прогнозують невеликі дощі.

