В Україні знову очікуються заморозки: які регіони під загрозою
Квітневий удар по садах: Україну накриють шквальний вітер та небезпечні заморозки
В Україні найближчими днями очікується погіршення погодних умов і повернуться заморозки.
Про це повідомляє ДСНС України з посиланням на прогноз Гідрометцентру.
Український гідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища вдень 23 квітня: у Києві, а також у західних і північних областях очікуються пориви вітру 15–20 м/с (І рівень небезпечності — жовтий).
Нічні заморозки 24 та 25 квітня
Синоптики попереджають про відчутне зниження температури в нічні години, що несе загрозу для ранньоквітучих плодових дерев.
Вночі 24 квітня в Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях у повітрі очікуються заморозки 0–3° (ІІ рівень небезпечності — помаранчевий).
На решті території — на поверхні ґрунту заморозки 0–5° (І рівень небезпечності — жовтий).
Вночі 25 квітня в Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях у повітрі очікуються заморозки 0–3° (ІІ рівень небезпечності — помаранчевий).
На решті території, крім заходу, — на поверхні ґрунту заморозки 0–5° (І рівень небезпечності — жовтий).
Нагадаємо, що в Україні найближчими днями температурний режим залишатиметься низьким, подекуди можливий мокрий сніг.