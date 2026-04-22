В Україні знову очікуються заморозки: які регіони під загрозою

Квітневий удар по садах: Україну накриють шквальний вітер та небезпечні заморозки

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
В Україні очікуються пориви вітру та заморозки / © УНІАН

В Україні найближчими днями очікується погіршення погодних умов і повернуться заморозки.

Про це повідомляє ДСНС України з посиланням на прогноз Гідрометцентру.

Український гідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища вдень 23 квітня: у Києві, а також у західних і північних областях очікуються пориви вітру 15–20 м/с (І рівень небезпечності — жовтий).

Нічні заморозки 24 та 25 квітня

Синоптики попереджають про відчутне зниження температури в нічні години, що несе загрозу для ранньоквітучих плодових дерев.

Вночі 24 квітня в Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях у повітрі очікуються заморозки 0–3° (ІІ рівень небезпечності — помаранчевий).

На решті території — на поверхні ґрунту заморозки 0–5° (І рівень небезпечності — жовтий).

Вночі 25 квітня в Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях у повітрі очікуються заморозки 0–3° (ІІ рівень небезпечності — помаранчевий).

На решті території, крім заходу, — на поверхні ґрунту заморозки 0–5° (І рівень небезпечності — жовтий).

Нагадаємо, що в Україні найближчими днями температурний режим залишатиметься низьким, подекуди можливий мокрий сніг.

