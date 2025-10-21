В Україні знову очікуються заморозки: коли і які регіони накриє похолодання

Заморозки. / © sphinx.blog.bg

Реклама

Місцями в Україні досі тримається холодна погода. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища вночі проти 23 жовтня.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

“Вночі 23 жовтня у східних областях заморозки в повітрі 0-3°”, - повідомили синоптики.

Реклама

Температура повітря суттєво опуститься у нічну пору у Харківській, Донецькій та Луганській областях. Оголошено ІІ рівень небезпечності (помаранчевий).

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні. / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, які сюрпризи готує погода. Так, протягом цього тижня трохи потеплішає. Однак вже від наступного — і до кінця жовтня температурний фон може знову дещо знизитися.