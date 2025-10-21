- Дата публікації
В Україні знову очікуються заморозки: коли і які регіони накриє похолодання
Оголошено ІІ рівень небезпеки.
Місцями в Україні досі тримається холодна погода. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища вночі проти 23 жовтня.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
“Вночі 23 жовтня у східних областях заморозки в повітрі 0-3°”, - повідомили синоптики.
Температура повітря суттєво опуститься у нічну пору у Харківській, Донецькій та Луганській областях. Оголошено ІІ рівень небезпечності (помаранчевий).
Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, які сюрпризи готує погода. Так, протягом цього тижня трохи потеплішає. Однак вже від наступного — і до кінця жовтня температурний фон може знову дещо знизитися.