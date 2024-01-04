В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: де лунають вибухи

Не ігноруйте сигнал про небезпеку.
Пізно ввечері 4 січня у половині регіонів України була оголошена повітряна тривога.
За інформацією Повітряних сил, зафіксована загроза застосування балістичного озброєння із північно-східного напрямку.
Крім того, група ударних БпЛА знаходиться в районі Кропивницького і рухається на північ.
За інформацією моніторингових чатів, у Харкові та області - загроза обстрілу з С-300. Повідомляється про вибухи на Харківщині. Офіційних повідомлень від місцевої влади поки не було.
Раніше експерт пояснив, чому росіяни спочатку запускають дрони, а потім б'ють ракетами.
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