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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: де лунають вибухи

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: де лунають вибухи

Повітряна тривога оголошена в ніч проти 5 січня / Фото: ТСН.ua

Не ігноруйте сигнал про небезпеку.

Пізно ввечері 4 січня у половині регіонів України була оголошена повітряна тривога.

Карта повітряних тривог станом на 23:23 4 січня / ©
Карта повітряних тривог станом на 23:23 4 січня

За інформацією Повітряних сил, зафіксована загроза застосування балістичного озброєння із північно-східного напрямку.

Крім того, група ударних БпЛА знаходиться в районі Кропивницького і рухається на північ.

За інформацією моніторингових чатів, у Харкові та області - загроза обстрілу з С-300. Повідомляється про вибухи на Харківщині. Офіційних повідомлень від місцевої влади поки не було.

Раніше експерт пояснив, чому росіяни спочатку запускають дрони, а потім б'ють ракетами.

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Дата публікації
Перегляди
4064
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