В Україні знову оголошена масштабна повітряна тривога: де є загроза

Не ігноруйте сигнал про небезпеку.
В усіх містах України 31 грудня вже вкотре за день лунає сигнал повітряної тривоги.
Спочатку повітряна тривога пролунала у більшості областей країни, крім західного регіону, а також Житомирщини та Сумщини.
У Повітряних силах ЗСУ попередили, що російські "Шахеди" на Чернігівщині рухаються у напрямку Києва. Крім того, ворожі дрони зафіксовані на Вінниччині, Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині, Черкащині курсом на захід.
У КМВА повідомили, що повітряна тривога в Києві повʼязана із загрозою застосування БпЛА.
Згодом у Повітряних силах додали, що також є загроза застосування авіаційних засобів ураження ворожою тактичною авіацією зі сходу та півдня. У моніторингових чатах додали, що йдеться про загрозу застосування керованих авіаційних ракет (Х-59).
UPD 20:07
Повітряні сили оголосили ракетну небезпек по всій території України через вилiт винищувaча МiГ-31К в РФ.
Також за інформацією моніторингових чатів, зафіксовані повторні пуски БПЛA з окупованого Криму.
Раніше повідомлялося, що росіяни знову атакували Дніпропетровщину артилерією та дронами. Унаслідок удару є поранені.
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