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В Україні знову оголошена повітряна тривога: у яких регіонах загроза

В Україні знову оголошена повітряна тривога: у яких регіонах загроза

Під час повітряної тривоги перебувайте в укритті Фото: Краматорська міська рада.

Пройдіть до укриття.

Сьогодні, 30 березня, в Україні оголошена повітряна тривога - це вже вдруге за день.  "Почервоніли" південні, центральні та східні області.

Повідомляється про загрозу балістики.

Раніше заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко закликав не ігнорувати повітряну тривогу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракети і “Шахеди” розлетілись Україною! На Львівщині є влучання! У Києві ліквідовують наслідки!

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