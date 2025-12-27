- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
В Україні знову оголошена повітряна тривога — летять ракети
Пройдіть до укриття.
В Україні зрання лунає повітряна тривога, яка охопила всі регіони.
За даними Повітряних сил, росіяни випустили ракети. Група ракета вже зайшла у повітряних простір нашої країни.
Нагадаємо, вночі росіяни здійснили атаку по Україні. Повітряна тривога лунала у всіх регіонах. Гучно було в столиці та області. На Київщині постраждала цивільна людина, зафіксовані пошкодження житлових будинків, підприємств і об’єктів інфраструктури в кількох районах регіону.
На тлі ворожої атаки Польща піднімала винищувачі.