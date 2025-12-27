ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
3395
1 хв

В Україні знову оголошена повітряна тривога — летять ракети

Пройдіть до укриття.

Анастасія Павленко
РФ атакує Україну

В Україні зрання лунає повітряна тривога, яка охопила всі регіони.

За даними Повітряних сил, росіяни випустили ракети. Група ракета вже зайшла у повітряних простір нашої країни.

Нагадаємо, вночі росіяни здійснили атаку по Україні. Повітряна тривога лунала у всіх регіонах. Гучно було в столиці та області. На Київщині постраждала цивільна людина, зафіксовані пошкодження житлових будинків, підприємств і об’єктів інфраструктури в кількох районах регіону.

На тлі ворожої атаки Польща піднімала винищувачі.

3395
