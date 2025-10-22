- Дата публікації
В Україні знову масштабна повітряна тривога: монітори повідомляють про пуски "Кинджалів"
У середу, 22 жовтня, Україні знову оголошено масштабну повітряну тривогу. Це вже вдруге за ранок у всій країні лунають сирени.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
“Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К”, - наголосили військові.
Зауважимо, винищувач МіГ-31К є носієм гіперзвукової ракети Х-47М2 "Кинджал". За даними моніторингових каналів, відбулися зльоти двох бортів.Під час тривоги було запущено кілька балістичних ракет.
Своєю чергою, ПС попереджали про пуски ракет у напрямку Київщини та Києва.