В Україні знову масштабна повітряна тривога: монітори повідомляють про пуски "Кинджалів"

У середу, 22 жовтня, Україні знову оголошено масштабну повітряну тривогу. Це вже вдруге за ранок у всій країні лунають сирени.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К”, - наголосили військові.

Зауважимо, винищувач МіГ-31К є носієм гіперзвукової ракети Х-47М2 "Кинджал". За даними моніторингових каналів, відбулися зльоти двох бортів.Під час тривоги було запущено кілька балістичних ракет.

Своєю чергою, ПС попереджали про пуски ракет у напрямку Київщини та Києва.