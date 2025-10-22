ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
771
Час на прочитання
1 хв

В Україні знову масштабна повітряна тривога: монітори повідомляють про пуски "Кинджалів"

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
В Україні знову масштабна повітряна тривога: монітори повідомляють про пуски "Кинджалів"

© ТСН.ua

У середу, 22 жовтня, Україні знову оголошено масштабну повітряну тривогу. Це вже вдруге за ранок у всій країні лунають сирени.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К”, - наголосили військові.

Зауважимо, винищувач МіГ-31К є носієм гіперзвукової ракети Х-47М2 "Кинджал". За даними моніторингових каналів, відбулися зльоти двох бортів.Під час тривоги було запущено кілька балістичних ракет.

Своєю чергою, ПС попереджали про пуски ракет у напрямку Київщини та Києва.

Дата публікації
Кількість переглядів
771
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie