В Україні знову оголошено повітряну тривогу: є пуски "Кинджалів"

Повітряна тривога. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У середу, 19 листопада, в Україні знову оголошено повітряну тривогу. Існує загроза ракетних ударів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)”, - наголосили військові.

Зауважимо, моніторингові канали повідомляють про пуски ракет. Йдеться, про аеробалістичні “Кинджали”. Винищувачі МіГ є носіями цього озброєння.

Окрім того, о 10:45 ПС попередили про пуски швидкісних повітряних цілей у напрямку західних областей. Попередньо, курсом на Тернопільщину.

Нагадаємо, цієї ночі та зранку РФ масовано атакувала Україну. Російські війська запустили 524 повітряні цілі. Зокрема, 40 крилатих ракет Х-101 та сім крилатих ракет «Калібр». Силам оборони вдалося знищити 483 об’єкти. Основним напрямком удару стали Львівська, Тернопільська та Харківська області.