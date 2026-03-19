В Україні знову здорожчали яйця: ціни зросли на рекордний показник за рік

Яйця

Реклама

В Україні продовжує зростати вартість курячих яєць. Лише за останній місяць ціни підвищилися більш ніж на 3%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України, пише agronews.

Скільки коштують яйця — огляд цін

Так, у лютому середня споживча ціна яєць зросла на 3,1% — до 68,33 грн за десяток проти 66,27 грн у січні.

Реклама

Річні показники ще більше шокують: порівняно з лютим 2025 року яйця подорожчали на 33,6%. Вони коштували 51,14 грн за десяток.

Водночас у Держстаті уточнюють, що ці показники не враховують дані з тимчасово окупованих територій, а також регіонів, де тривають або велися бойові дії.

За інформацією порталу «Мінфін», у популярних мережах супермаркетів ціни на яйця наразі такі:

«Ясенсвіт», 1 сорт, 10 шт:

Реклама

Auchan — 78,50 грн

Megamarket — 88,20 грн

Novus — 79,99 грн

Auchan — 83,60 грн

Varus — 79,80 грн

Нагадаємо, що ціни на продукти в Україні залишаються чутливими до сезонних факторів, вартості кормів та логістики, що й надалі впливає на динаміку вартості яєць.

«Золоті» яйця будуть не лише на Великдень

Зауважимо, що 2026 року традиційне весняне здешевлення яєць може не відбутися через зростання витрат на виробництво. Основним фактором здорожчання залишаються дорогі корми, які формують більшу частину собівартості.

Додатково на ціни тисне зростання цін на пальне, що збільшує витрати на логістику та постачання. Якщо після Великодня пальне не здешевшає, істотного падіння вартості яєць очікувати не варто.

Ціни на продукти в Україні зростають — останні новини

В Україні до кінця березня 2026 року ціни на молочну продукцію можуть зрости до 12%. Основними причинами є світові тенденції, зростання вартості пального та скорочення поголів’я худоби. Додатковий тиск на ціни створюють витрати на логістику та збільшення експорту молочної продукції. Станом на березень середня ціна молока в Україні вже становить близько 60 гривень за пляшку.

Реклама

Ціни на овочі борщового набору у 2026 році наразі нижчі, ніж торік, завдяки хорошим врожаям і сформованим запасам. Втім, до літа внутрішні ресурси вичерпуватимуться, зростатиме частка імпорту, що може призвести до здорожчання. Очікується, що у травні через збільшення пропозиції українських тепличних овочів ціни тимчасово можуть стати доступнішими.