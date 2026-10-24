В Україні знову подовжать воєнний стан і мобілізацію: на який термін

Мобілізація в Україні / © ТСН

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Воєнний стан та мобілізацію в Україна наступного тижня знову продовжать ще на 90 днів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

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Як очікується, найближчим часом президент Володимир Зеленський внесе в Раду пропозиції щодо продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів — від 31 жовтня 2026 року до 29 січня 2027 року.

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«У понеділок, 26 жовтня, буде голосування в Раді», — повідомив нардеп, зазначивши, що це продовження буде вже 21-им.

Як працює процедура подовження

В Україні триває дія воєнного стану та загальної мобілізації, термін яких продовжують кожні 90 днів. Чинний період, ухвалений влітку, завершується 31 жовтня 2026 року.

Подовження дії особливого правового режиму та мобілізаційних заходів відбувається за чітко визначеною законодавчою процедурою:

Глава держави видає два окремі укази — про продовження терміну дії воєнного стану та про продовження загальної мобілізації.

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Документи подаються на розгляд до Верховної Ради України.

Народні депутати голосують за затвердження президентських указів, після чого оновлені строки офіційно набувають чинності.

Нагадаємо, останнє рішення про подовження було ухвалене в липні 2026 року. Тоді президент України підписав відповідні укази:

№596/2026 — про продовження дії воєнного стану;

№597/2026 — про продовження строків проведення загальної мобілізації.

Обидва документи передбачали продовження правового режиму на 90 діб — до 31 жовтня 2026 року.

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Ввечері 23 жовтня прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що в Україні змінюють систему бронювання і скасовують стовідсоткову бронь навіть для критичних підприємств. Натомість держава готує новий механізм. За його словами, головним завданням уряду є створення чесних правил для тилу та фронту, оскільки щомісяця кількість заброньованих зростає на десятки тисяч, тоді як військові потребують можливості повернутися додому.

Також Кабінет міністрів України переглядає правила бронювання від мобілізації, а народна депутатка Мар’яна Безугла пропонує скасувати відстрочки для медиків, науковців НАН і поліції. ТСН.ua з’ясовував, що вже змінилося і до чого готуватися українцям.

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