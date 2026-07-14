В Україні знову можуть подовжити мобілізацію і воєнний стан: до якої дати

Київ. / © УНІАН

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У вівторок, 14 липня, Комітет ВРУ з питань національної безпеки схвалив проєкти законів №15402 та №15401 про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його слова, ще рішення підтримали одноголосно усі 13 членів комітету. Мобілізацію та воєнний стан, у разі ухвалення Верховною Радою, подовжать ще на 90 днів — від 2 серпня до 31 жовтня.

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«Це вже 20-ий раз коли чинне скликання за ці питання голосує», — наголосив він.

Сьогодні ці два законопроєкти, наголосив Железняк, розглянуть у парламенті.

Зауважимо, напередодні, 13 липня, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкти законів №15402 і №15401 про подовження воєнного стану і мобілізацію на 90 днів.

Мобілізація в Україні — останні новини

Вже найближчим часом мобілізація в Україні може змінитись. Джерела ТСН повідомили, що вже на наступному тижні запланована зустріч парламентарів з представниками Міноборони, на які мають намір обговорити чергові зміни до процесу призову.

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15387, який може змінити порядок вручення повісток. Зокрема, документ передбачає, що повістка вважатиметься врученою лише після її фактичного отримання адресатом, а не після відмітки поштового оператора про неможливість доставлення.

В Україні також набувають чинності правила бронювання працівників. Нові критерії визначення критично важливих підприємств стосуватимуться близько 20% компаній. Їм треба підтвердити статус критичності до 10 серпня. Перехідний період триватиме до 1 вересня — чинне бронювання зберігається, автоматично його ніхто не скасовує.

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