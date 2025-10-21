ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
Кількість переглядів
605
1 хв

В Україні знову подовжили воєнний стан та мобілізацію: доки триватимуть

Український парламент подовжив воєнний стан та мобілізацію до 3 лютого 2026 року.

Автор публікації
Олена Капнік
Київ.

Київ. / © Getty Images

У вівторок, 21 жовтня, Верховна Рада уже 17-й раз схвалив подовження воєнного стану в Україні.

Про це стало відомо із засідання парламенту та повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Дію воєнного стану подовжено ще на 90 діб - тобто щонайменше до 3 лютого 2026 року. Закон вступить у дію 5 листопада.

Зауважимо, рішення підтримали 317 народних депутатів. Один нардеп виступив “проти”, а ще один - утримався.

На цей період продовжено й мобілізацію в Україні. Законопроєкт підтримали 315 депутатів ВРУ.

Зауважимо, напередодні, 20 жовтня, президент Володимир Зеленський вніс до Ради два відповідні законопроєкти - №14128 та №14129.

Після ухвалення документів парламентом - далі - підпис спікера Руслана Стефанчука і президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, 16-й раз подовження воєнного стану та загальної мобілізації було ухвалено Верховною Радою 15 липня. Воно триває від 7 серпня до 5 листопада 2025 року.

