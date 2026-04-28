ТСН у соціальних мережах

В Україні знову подовжили мобілізацію і воєнний стан: доки триватимуть

Зеленський ініціював продовження мобілізації та воєнного стану і подав до Ради відповідні законопроєкти.

Київ.

© Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У вівторок, 28 квітня, Верховна Рада вже 19-й раз подовжила мобілізацію та воєнний стан в Україні. Вони діятимуть до 2 серпня.

Про це стало відомо із засідання парламенту, а також повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Зауважимо, напередодні президент Володимир Зеленський подав до парламенту відповідні законопроєкти — №15197 та №15198. Сьогодні ж рішення про подовження воєнного стану підтримали 315 парламентарів, а щодо мобілізації — 304 депутати.

Після підписання спікером ВРУ Русланом Стефанчуком та президентом воєнний стан і мобілізацію буде продовжено ще на 90 днів — до 2 серпня. Закон вступить у дію 4 травня. Попереднього разу Рада підтримала відповіді законопроєкти 26 січня 2026 року.

Мобілізація в Україні — останні новини

В Україні триває мобілізація. Після її подовження можуть з’явитися певні конкретні пропозиції щодо оновлення або коригування правил. Наразі над цими пропозиціями працює Міністерство оборони.

Після 4 травня частині українців потрібно буде оформлювати відстрочки по-новому. Перевірити актуальність відстрочки можна в застосунку «Резерв+». Якщо в електронному витягу зазначено нову дату дії відстрочки, наприклад 1 серпня, це означає, що її вже подовжили автоматично.

Зауважимо, що в Україні нині нараховують близько 10 млн офіційно працевлаштованих громадян, з яких приблизно 1,3 млн мають бронювання від мобілізації.

