В Україні знову повітряна тривога: де є загроза ракетного удару

У Києві ввечері, 7 травня, оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у низці інших областей.

«Загроза застосування балістичного озброєння з півночі», — повідомили у Повітряних силах.

У моніторингових чатах уточнили, що тривогу оголосили через загрoзу застoсування балістики з Брянщини.

Також Повітряні сили станом на 18:40 повідомили про швидкісні цілі на Кривий Ріг і центр Полтавщини курсом на Хорол.

Карта повітряних тривог станом на 18:35

Маршрут крилатих ракет, за інформацією моніторингових чатів станом на 18:40:

Полтавщина→Миргород/Хорол

Дніпропетровщина→Межова

Дніпропетровщина→Кривий Ріг/р-н

Нагадаємо, що сьогодні в обід в Україні уже оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики.

