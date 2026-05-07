В Україні знову повітряна тривога: де є загроза ракетного удару

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу удару балістикою.

Повітряна тривога 7 травня

Повітряна тривога 7 травня / © ТСН.ua

У Києві ввечері, 7 травня, оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у низці інших областей.

«Загроза застосування балістичного озброєння з півночі», — повідомили у Повітряних силах.

У моніторингових чатах уточнили, що тривогу оголосили через загрoзу застoсування балістики з Брянщини.

Також Повітряні сили станом на 18:40 повідомили про швидкісні цілі на Кривий Ріг і центр Полтавщини курсом на Хорол.

Карта повітряних тривог станом на 18:35

Карта повітряних тривог станом на 18:35

Маршрут крилатих ракет, за інформацією моніторингових чатів станом на 18:40:

  • Полтавщина→Миргород/Хорол

  • Дніпропетровщина→Межова

  • Дніпропетровщина→Кривий Ріг/р-н

Нагадаємо, що сьогодні в обід в Україні уже оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики.

