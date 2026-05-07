- Укрaїнa
В Україні знову повітряна тривога: де є загроза ракетного удару
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу удару балістикою.
У Києві ввечері, 7 травня, оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у низці інших областей.
«Загроза застосування балістичного озброєння з півночі», — повідомили у Повітряних силах.
У моніторингових чатах уточнили, що тривогу оголосили через загрoзу застoсування балістики з Брянщини.
Також Повітряні сили станом на 18:40 повідомили про швидкісні цілі на Кривий Ріг і центр Полтавщини курсом на Хорол.
Маршрут крилатих ракет, за інформацією моніторингових чатів станом на 18:40:
Полтавщина→Миргород/Хорол
Дніпропетровщина→Межова
Дніпропетровщина→Кривий Ріг/р-н
Нагадаємо, що сьогодні в обід в Україні уже оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики.