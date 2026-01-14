В Україні знову подовжили воєнний стан та мобілізацію: до коли триватимуть

Військовий стан в Україні / © ТСН

Реклама

Верховна Рада України підтримала подовження воєнного стану на території країни ще на 90 діб.

За відповідний указ №14366 проголосували 333 народні депутати, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За відповідний указ №14366 проголосували 333 народні депутати. / © Telegram-канал Ярослава Железняка

Строк попередніх указів наразі діє до 03 лютого 2026 року (5 ранку), тож нове подовження встановлює воєнний стан до 04 травня 2026 року. Це вже 18-й випадок, коли парламент голосує за подовження особливого правового режиму.

Реклама

Крім того, Верховна Рада ухвалила подовження загальної мобілізації на 90 діб. Новий строк також діятиме до 4 травня 2026.

Парламент підтримав подовження загальної мобілізації. / © Telegram-канал Ярослава Железняка

Після голосування документ буде переданий на підпис Голові Верховної Ради та президенту України для остаточного затвердження.

Раніше Володимир Зеленський назвав сигнал, який означатиме повне завершення війни. Як зазначив голова держави, воєнний стан завершиться, коли в Україні з’являться гарантії безпеки, які включають моніторинг і присутність партнерів.

Також нагадаємо, раніше Верховна Рада призначила Михайла Федорова на посаду міністра оборони. За кандидатуру проголосували 277 депутатів.