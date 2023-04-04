В Україні знову - повітряна тривога: які області охопила

В Україні оголошена друга повітряна тривога за ніч.
В Україні у ніч проти 4 квітня оголошена повітряна тривога у Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях та автономній республіці Крим.
Наразі не повідомляється про причини оголошення повітряної тривоги.
Будьте обережними, перебувайте в укриттях, дослухайтеся до повідомлень офіційної влади.
Повітряна тривога наразі в області не оголошена.
Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли про "прильот" після вибухів.
Додамо, що раніше в Одесі пролунала низка вибухів.
Зауважимо, що ворог завдав ударів по Одесі та району ударними безпілотниками.
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