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В Україні знову - повітряна тривога: які області охопила

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
2090
Час на прочитання
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В Україні знову - повітряна тривога: які області охопила

Фото: Pexels

В Україні оголошена друга повітряна тривога за ніч.

В Україні у ніч проти 4 квітня оголошена повітряна тривога у Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях та автономній республіці Крим. 

Наразі не повідомляється про причини оголошення повітряної тривоги. 

Будьте обережними, перебувайте в укриттях, дослухайтеся до повідомлень офіційної влади. 

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Повітряна тривога наразі в області не оголошена. 

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли про "прильот" після вибухів

Додамо, що раніше в Одесі пролунала низка вибухів

Зауважимо, що ворог завдав ударів по Одесі та району ударними безпілотниками

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