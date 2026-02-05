В Україні стався землетрус: перші подробиці

Захід України сколихнув землетрус / © cxid.info

В Україні 4 лютого стався землетрус. Підземні поштовхи зафіксували о 23:44 у Дністровському районі Чернівецької області. Магнітуда землетрусу склала 1,7, а стався він на глибині 3 км.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

«За класифікацією землетрус відноситься до невідчутних», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Азовському морі стався землетрус, магнітуда якого склала 5,1 бала. Поштовхи відчули навіть у Запорізькій та Донецькій областях.

Раніше землетрус в Україні фіксували у січні. Так, в районі міста Мукачево, що в Закарпатській області, відчули поштовхи. Магнітуда становила 2,4 за шкалою Ріхтера, а глибина епіцентру — 9 км.